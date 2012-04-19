Putin'in 54 yaşındaki eşi hamile mi?

Rus basınına göre Putin’in 54 yaşındaki eşi Lyudmila Putina bebek bekliyor. Rusya Federasyonu Konsey başkanı Valentino Matviyenko’nun bir radyo programına verdiği röportajla ortaya çıkan iddialar henüz Kremlin tarafından doğrulanmadı. Matviyenko, bebeğin cinsiyetinin belli olduğunu ancak ailenin cinsiyeti gizli tutmak istediğini dile getirdi. Rus basınındaki bazı kaynaklara göre bebeğin cinsiyeti erkek. Almanya’nın Münih kentindeki Ludwig Maximilian adında bir klinikte gözetim altında tutulan Putina’nın doktorları sağlık durumunun iyi olduğunu söylüyor. Putin’in Mariya ve Yekaterina adlı iki kızı var.