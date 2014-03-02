Putin'i ikna çabaları



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın uyarılarına rağmen, Kırım'da askerlerini konuşlandırmaya devam ediyor. Putin, ABD Başkanı Barack Obama ile yaptığı telefon konuşmasında, ülkesinin Ukrayna'nın doğusunda ve Kırım'da devam edecek şiddet karşısında, çıkarlarını ve Kırım'daki Rusları korumaya hakkı olduğunu ifade etti.

Beyaz Saray, cumartesi akşam saatlerinde 90 dakika süren telefon görüşmesinde Obama'nın, Putin'e Ukrayna'nın egemenliğine dair endişelerini dile getirdiğini açıkladı. Açıklamaya göre Obama Putin'den Rus askerlerini geri çekmesini istedi. Rusya'nın uluslararası hukuka aykırı davrandığını ve bunun sonucunda Moskova'nın politik ve ekonomik bakımdan tecrit olacağını ifade etti.

Obama ile Putin arasındaki uzun telefon görüşmesinin ardından Beyaz Saray, Rusya'nın askeri adımlarına karşılık olarak, ABD'nin haziran ayında Soçi kentinde düzenlenmesi planlanan G8 Zirvesi hazırlık görüşmelerine katılmayacağı duyuruldu.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Obama, Kanada Başbakanı Stephen Harper, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon ile yaptığı görüşmelerde, Rus vatandaşlarına yönelik şiddete, seyirci kalamayacaklarını ifade ettiği belirtiliyor.

Ukrayna alarmda

Ukrayna'da geçici olarak devlet başkanı yetkilerini alan Aleksandr Turçinov cumartesi akşamı, savaş birliklerinin alarma geçirildiğini açıkladı. Turçinov, nükleer santraller, havalimanları gibi stratejik noktalara asker takviyesi yapıldığını ifade etti. Rusya'nın askeri eylemleri için bir dayanağı olmadığına dikkat çekerek, Rus vatandaşları ya da Rus kökenli Ukraynalılara yönelik Rusya'nın öne sürdüğü tehlikenin, tasarlanmış bir gerekçe olduğunu vurguladı.

BM'de özel oturum

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Rusya'nın Kırım'a asker çıkarıp, Karadeniz filosunu da devreye koymasının ardından özel bir oturum düzenledi. Özel oturum, beklendiği üzere sonuçsuz biterken, Ukrayna ile Rusya temsilcileri karşılıklı suçlamalarda bulundu. Ukrayna BM Daimi temsilcisi Yuri Sergeyev, Rus askerlerinin Ukrayna’ya girdiğine dikkat çekerek, dünyanın Moskova'yı durdurması gerektiğini ifade etti. Rusya BM Daimi temsilcisi Vitali Çurkin ise iddiaları geri çevirerek, bu krize gerek olmadığını ancak sorumluların Kiev'de olduğunu kaydetti.

Brüksel toplanıyor

Ukrayna'daki gelişmeleri görüşmek üzere Brüksel'de özel bir kriz zirvesi düzenlenecek. NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Twitter üzerinden yazdığı mesajda, tüm NATO üyelerini özel bir oturum için Brüksel'e çağırdıklarını belirtti. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının da pazartesi günü Brüksel'de toplanacağı bildiriliyor.