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Dünya

Putin'e suikast önlendi!

Putin'e 4 Mart'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin hemen ardından Moskova'da suikast düzenlemeyi planladıkları kaydedildi.

27 Şubat 2012 11:42

 

T24 - Rusya Başbakanı Vladimir Putin'e yönelik bir suikast planının ortaya çıkarıldığı bildirildi.

Kanal 1 adlı Rus televizyonunun verdiği haberde, Rus ve Ukraynalı gizli servis görevlilerinin Putin'e suikast girişiminde bulunmakla suçlanan bir grup şüpheliyi gözaltına aldıkları belirtildi.

Haberde, şüphelilerin Putin'e 4 Mart'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin hemen ardından Moskova'da suikast düzenlemeyi planladıkları kaydedildi.

Şüphelilerin Ukrayna'nın Kara Deniz'deki Odesa limanında gözaltına alındıklarını duyuran televizyon kanalı olay hakkında daha ayrıntılı bilgi vermedi.

ITAR-Tass haber ajansına konuşan Putin'in sözcüsü Dimitriy Peskov da Rus televizyonunda yer alan haberi doğruladı ancak konu hakkında daha fazla yorumda bulunmayı reddetti.

Ukrayna Güvenlik Servisi'nden bu ay içinde yapılan bir açıklamada, 3 Rus vatandaşının terörle ilgili suçlar nedeniyle 4 Şubat'ta Odesa'da gözaltına alındığı duyurulmuştu. Ancak şüphelilerin Putin karşıtı bir gizli planla ilişkili oldukları konusunda o zaman bir açıklamada bulunulmamıştı.
Ukrayna Güvenlik Servisi şüphelilerin, kiraladıkları bir apartman dairesinde patlayıcı ürettikleri sırada kazara meydana gelen bir patlamanın ardından tutuklandıklarını bildirmişti.

 

 

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