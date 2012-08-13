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Dünya

'Putin'e suikast düzenlenecek' haberi Rusya'yı karıştırdı

Putin’e suikast yapılacağı ihbarında bulunan 37 yaşındaki kadın bu sözleri üzerine gözaltına alındı

13 Ağustos 2012 18:57

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nda çalışan 37 yaşındaki uzman meslek memuru Yuliya Astahova, “Vladimir Putin’e bugün suikast düzenlenecek” iddiasıyla Kremlin Sarayı'na zor anlar yaşattı.

Bu sabah işe geldikten kısa bir süre sonra acil servis telefonunu çeviren diplomat kadın, “13 Ağustos bugün Putin’e suikast hazırlanıyor. Hemen gelin detayları size anlatacağım” alarmını verdi.

Rusya güvenlik servislerini alarma geçiren Dışişleri Bakanlığından gelen suikast ihbarı hikayesinin devamını Lifenews haber sitesi aktarıyor. Telefon görüşmesinden birkaç dakika sonra Rus güvenlik servisi elemanları Yuliya Astahova adındaki memurun çalıştığı odaya ulaşmış bile. Putin’e suikast hazırlandığı ve nereye yapılacağı bilgisini nasıl öğrendiği kadına sorulduğunda asıl şok yaşandı.

Putin’e suikast planını heyecanlı ses tonuyla anlatmaya başlayan kadın, “Dün uçakla Moskova havalimanına iniş sırasında aniden ışıklar söndü. Sonra alanda da elektrikler kesiliverdi. Buradan 13 Ağustos’ta Putin’e suikast hazırlandığını anladım” deyiverdi.

Putin’e suikast yapılacağı ihbarında bulunan 37 yaşındaki kadın bu sözleri üzerine gözaltına alındı. Astahova’nın şu anda akli dengesinin yerinde olup olmadığı kontrol ediliyor.  Davranışlarının bir akli dengesizlik sonucu değil de bilinçli bir şekilde yapıldığı ortaya çıkması durumunda Rusya Dışişleri Bakanlığı görevlisini yalan terör eylemi ihbarı suçundan üç yıla varan hapis cezası bekliyor.

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