Putin'e 'Snowden' telefonu

CIA eski çalışanı Edward Snowden'ın Rusya'dan geçici siyasi sığınma talebinde bulunması ABD Başkanı Barack Obama'yı da harekete geçirdi. Obama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i telefonla arayarak, Snowden konusunu görüştü.



Rusya Devlet Başkanlığı Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Beyaz Saray'ın girişimiyle yapılan telefon görüşmesinde iki liderin, işbirliği ve güvenlik konusunda fikir alışverişinde bulunduğunu ve Edward Snowden'in durumunu ele aldıklarını söyledi.

ABD Ulusal Güvenlik Kurumu NSA'nın yürüttüğü telefon ve internet kayıtlarını izleme programını basına sızdıran ve halen Moskova'daki Şeremetyevo Havaalanı'nda bulunan Snowden, burada görüştüğü insan hakları savunucularından Rusya hükumetinden istediği sığınma talebinde kendisini desteklemelerini istemişti.

ABD Ulusal Güvenlik Kurumu NSA'nın küresel dinleme ve izleme programını basına sızdıran Edward Snowden, uzun aradan sonra dün ilk kez ortaya çıkmıştı.

Edward Snowden, Rusya'nın başkenti Moskova'da Şeremetyevo Havaalanı'nda İnsan Hakları izleme Örgütü temsilcileriyle görüşmüştü.