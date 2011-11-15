-Putin'e Konfüçyüs barış ödülü PEKİN (A.A) - 15.11.2011 - Rusya Başbakanı Vladimir Putin'in, "NATO'nun Libya'daki bombardımanlarına" muhalefeti başta olmak üzere "dikkate değer" barışçı tutumu dolayısıyla Konfüçyüs Barış Ödülü'ne layık görüldüğü bildirildi. Ödül komitesinden şair Qiao Damo bugün AFP'ye yaptığı açıklamada, komite üyesi araştırmacılar ve profesörlerin, "dünyada barışı korumak için bu yıl yaptığı dikkate değer eylemlerden" ötürü ödül için Putin'i seçtiğini, yapılan oylamada Putin'in, on altı üyenin dokuzunun oyunu aldığını söyledi. Qiao, "Putin'in, NATO'nun Libya'yı bombalama fikrine karşı olduğunu" belirtti. Nobel Barış Ödülü'nden esinlenilerek 2010'da başlatılan Çin Konfüçyüs Barış Ödülü'nün diğer adayları arasında, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma ve hibrit pirincini bulan Yuan Lunpin de yer alıyordu. Konfüçyüs Barış Ödülü, Nobel Barış Ödülü verilmeden bir gün önce 9 Aralık'ta Pekin'de verilecek.