T24 LogoT24 Logo
Dünya

Putin'e Konfüçyüs barış ödülü PEKİN (A.A)

15 Kasım 2011 16:46

-Putin'e Konfüçyüs barış ödülü PEKİN (A.A) - 15.11.2011 - Rusya Başbakanı Vladimir Putin'in, "NATO'nun Libya'daki bombardımanlarına" muhalefeti başta olmak üzere "dikkate değer" barışçı tutumu dolayısıyla Konfüçyüs Barış Ödülü'ne layık görüldüğü bildirildi. Ödül komitesinden şair Qiao Damo bugün AFP'ye yaptığı açıklamada, komite üyesi araştırmacılar ve profesörlerin, "dünyada barışı korumak için bu yıl yaptığı dikkate değer eylemlerden" ötürü ödül için Putin'i seçtiğini, yapılan oylamada Putin'in, on altı üyenin dokuzunun oyunu aldığını söyledi. Qiao, "Putin'in, NATO'nun Libya'yı bombalama fikrine karşı olduğunu" belirtti. Nobel Barış Ödülü'nden esinlenilerek 2010'da başlatılan Çin Konfüçyüs Barış Ödülü'nün diğer adayları arasında, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma ve hibrit pirincini bulan Yuan Lunpin de yer alıyordu. Konfüçyüs Barış Ödülü, Nobel Barış Ödülü verilmeden bir gün önce 9 Aralık'ta Pekin'de verilecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24