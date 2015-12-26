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Dünya

Putin'e göre 2015'in en önemli olayı ne?

Rus vatandaşlarının yüzde 47'si, 2015 yılının bir 2014'ten daha kötü geçtiğini söyledi

26 Aralık 2015 01:40

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendisi için 2015 yılının en önemli olayının Rusya Büyük Anavatan Savaşı Zaferi’nin 70. yıl dönümü olduğunu ifade etti.

Putin, Kremlin’de düzenlenen yeni yıl resepsiyonunda, "Geçmişten sonuçlar çıkartıyoruz, gelecekte yapacaklarımıza dair yeni planlar kuruyoruz. Geçen sene birçok olay oldu fakat en önemlisi Büyük Anavatan Savaşı Zaferi’nin 70 yıl dönümü oldu. Bu zaferi babalar ve dedelerimizin önünde onurla anıyoruz" dedi.

Rusya Kamuoyu Araştırma Merkezi (VTSIOM) tarafından düzenlenen anket sonuçlarına göre, Rus vatandaşlarının yüzde 43’ü 2015 yılının en önemli olayının Rusya’nınSuriye’deki askeri operasyonu olduğunu ifade etti. Vatandaşların yüzde 26’sı 2015’in en önemli olayı olarak Rusya ve Türkiye arasındaki krizi, yüzde 25’i ise Ukrayna’da yaşanan olayları önemli bulduğunu söyledi.

Kamuoyunun Fikri Fonu (FOM) ise ankete katılanların yüzde 47’sinin 2015 yılının Rusya için 2014’den daha kötü geçtiğini aktardığını açıkladı. Buna göre Rus vatandaşlarının sadece yüzde 10’u 2015’in daha iyi olduğunu ifade etti.

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