Putin'e "başkenti taşıyalım" teklifi

Rusya Demografi, Göç ve Bölgesel Kalkınma Enstitüsü Denetleme Kurulu Başkanı Yuri Krupnov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e mektup yazararak, ülkenin başkentinin Moskova’dan başka bir şehre taşınmasını teklif etti. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ise teklifi yersiz bulduğunu açıkladı. Sobyanin, Rusya'nın 143 milyonluk nüfusunun 110 milyonluk kısmının coğrafi olarak Avrupa bölgesinde olduğunu, bu yüzden Moskova'nın en merkezi yer olduğunu savundu.

Türkrus.com haber sitesinin, Rusya'da yayımlanan Moskovski Komsomolets gazetesinden aktardığı habere göre, Rusya Demografi, Göç, ve Bölgesel Kalkınma Enstitüsü Denetleme Kurulu Başkanı Yuri Krupnov, Putin’e gönderdiği raporda, “Rusya’da devam eden iç göçün ülkenin bazı bölgelerinde egemenliğin yitirilmesine neden olabileceği” uyarısında bulundu.

Rusya’daki demografi sorununu çözmenin yollarından birinin, başkentin Moskova’dan Uralların dışına taşınması olduğunu savunan akademisyen, ekomideki yoğunlaşmanın da Moskova’dan Uzak Doğu ve Sibirya bölgelerine kaydırılması gerektiği görüşünü dile getirdi.

Moskova Belediye Başkanı Sobyanin ise teklifi yersiz bulduğunu açıkladı. Sobyanin, Rusya'nın 143 milyonluk nüfusunun 110 milyonluk kısmının coğrafi olarak Avrupa bölgesinde olduğunu, bu yüzden Moskova'nın en merkezi yer olduğunu savundu.