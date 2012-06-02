Putin’e Avrupa’da Suriye baskısı

ABD’nin “Esadsız Suriye” için Rusya’ya “Yemen seçeneğini” önermesinin ardından Avrupa Birliği’nden de Moskova’ya “siyasi çözüm” için baskı artmaya başladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya ve Fransa başkentlerine dün yaptığı ziyaretlerde bu ülkedeki muhataplarının, Şam rejimine karşı ağırlığını koyması yönündeki talepleriyle karşılaştı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, “Putin ile Suriye’de siyasi çözüm istediğimiz konusunda hemfikiriz. Annan Planı bir başlangıç noktası olmalı, tüm enerjimizi ve gücümüzü bu plana yöneltmeli ve olmazsa başka siyasi eylemler geliştirmeliyiz” dedi. Putin de “Annan’ın olumlu sonuçlar almasına yardım etmek istediklerini” belirterek, “Suriye’de sabır gerekli, biz taraf değiliz” diye konuştu.



Esed ile de görüşeceğiz



Merkel ile basın toplantısında 26 Mayıs tarihinde Suriye’nin Tartus limanına yanaşan silah yüklü Rus gemisi meselesine değinen Putin, “Biz Suriye yönetimine iç ihtilafta kullanılabilecek türden silah vermedik. Rusya, Suriye’de tek taraflı hiçbir adım atmayacaktır. Krizden çıkış yolları bulunması için BM’de olduğu gibi diğer ülke liderleriyle de görüşeceğiz. Bu krizde birçok çıkar çevresi var. Biz tüm bu çıkar çevrelerini ortak paydada birleştirerek çözüm yolu bulmak istiyoruz. Elbette Suriye’de Esed yönetimiyle temaslarımızı sürdüreceğiz. Krize siyasi çözüm bulunabileceğine şahsen inanıyorum” dedi.