Putin’e açık adres verip meydan okuyan adamın dükkanının camını kırdılar

Sosyal medyada hızla yayılan bir videoda, Bursa'da iş yeri olduğunu söyleyen bir kişi Rusya Devlet Başkanı Putin'e "Sıkıyorsa gel benim iş yerimi bombala" demişti. Videonun yayılmasından kısa süre sonra yine video çeken kişi kendisine ait olduğunu ifade ettiği iş yerinin camlarının hasar gördüğünü söyledi. Daha sonra da Putin'e seslenen adam "Evin adresini vereyim de bir tane de oraya at. Onu vermeyeyim; sen şaka da kaldırmıyorsun" dedi.

Video şöyle: