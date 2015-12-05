T24 LogoT24 Logo
Gündem

Putin’e açık adres verip meydan okuyan adamın dükkanının camını kırdılar

"Sen şaka da kaldırmıyorsun"

05 Aralık 2015 11:23

Sosyal medyada hızla yayılan bir videoda, Bursa'da iş yeri olduğunu söyleyen bir kişi Rusya Devlet Başkanı Putin'e "Sıkıyorsa gel benim iş yerimi bombala" demişti. Videonun yayılmasından kısa süre sonra yine video çeken kişi kendisine ait olduğunu ifade ettiği iş yerinin camlarının hasar gördüğünü söyledi. Daha sonra da Putin'e seslenen adam "Evin adresini vereyim de bir tane de oraya at. Onu vermeyeyim; sen şaka da kaldırmıyorsun" dedi. 

Video şöyle:

 

ETİKETLER

putinmeydan okuyan adamcamını kırdılarbursa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24