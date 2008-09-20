Putin’den yeni mesaj

Rusya Başbakanı Vladimir Putin, Güney Osetya ve Abhazya'da Moskova'nın ne kadar asker konuşlandıracağına, Rusya ile "bu "ülkelerin" kendilerinin karar vereceğini söyledi.

Itar-Tass'ın haberine göre Putin, Avrupa Birliği gözlemcileri geldiğinde, G. Osetya ve Abhazya'yı çevreleyen topraklardan çekilme sözünü yerine getireceklerini, bu bölgelerin Gürcü toprağı olduğunu belirtti.

Ancak Putin, Abhazya ve Güney Osetya'dan çekilmenin "ayrı bir mesele" olduğunu belirterek, Moskova'nın bu bölgeleri bağımsız ülkeler olarak tanımasının, askerlerini buralardan Gürcistan veya başka bir ülke istedi diye çekme yükümlülüğü bulunmadığı manasına geldiğini söyledi.

Putin, "Rus silahlı kuvvetlerinin G. Osetya ve Abhazya'da mevcudiyeti meselesine, uluslararası hukuk ile Rusya ve bu ülkeler arasındaki anlaşmalar temelinde, ikili olarak karar verilecektir" diye konuştu. Başbakan Putin bu açıklamayı, Fransa Başbakanı Francois Fillon'la görüşmesinden sonra yaptı.

Finlandiya'dan 10 gözlemci

Bu arada, Finlandiya hükümeti, Avrupa Birliği gözlem misyonu çerçevesinde Gürcistan'a en az 10 gözlemci göndereceğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı, sivil gözlemcilerin bölgeye gelecek hafta gideceklerini, gerekirse gözlemci sayısını artıracaklarını bildirdi. AB, Gürcistan'a, Rus askerlerinin ateşkese uyup uymadıklarını saptamak için 230 sivil gözlemci gönderme kararı almıştı.