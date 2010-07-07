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Dünya

Putin'den yeni Kafkaslar stratejisi

Rusya Başbakanı Vladimir Putin Kuzey Kafkaslar’a istikrar getirmeyi amaçlayan yeni bir strateji açıkladı.

07 Temmuz 2010 03:00

T24- Rusya Başbakanı Vladimir Putin Kuzey Kafkaslar’a istikrar getirmeyi amaçlayan yeni bir strateji açıkladı. Strateji sosyal ve ekonomik politikalarla bölgede İslamcılar’ın isyanını zayıflatmayı amaçlıyor.


Rusya başbakanı, yerel liderleri kuzey Kafkaslar’a özel sermayeyi çekecek çalışmalar yapmaya çağırdı. Putin ayrıca, gençleri isyancılara katılmaya zorlayan işsizliğin de önlenmesini istedi.


Çeçenistan, İnguşistan ve Dağıstan’ın aralarında bulunduğu kuzey Kafkaslar, sık sık şiddet olaylarına sahne oluyor.


Çeçenistan’ın Vedeno bölgesinde önceki gün saldırıya uğrayan bir asker öldü, iki polis memuru da yaralandı.  Aynı gün, Dağıstan’da polis konvoyuna kurulan pusuda bir polisle bir sivil öldü.

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