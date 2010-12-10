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Dünya

PUTİN'DEN WIKILEAKS TEPKİSİ MOSKOVA (A.A)

10 Aralık 2010 01:28

-PUTİN'DEN WIKILEAKS TEPKİSİ MOSKOVA (A.A) - 09.12.2010 - Rusya Başbakanı Vladimir Putin, Wikileaks tarafından yayımlanan ABD diplomatik yazışmalarına tepki göstererek, batının Rusya'daki demokrasiyle ilgili vaaz verme hakkı olmadığını söyledi. Putin, Fransa Başbakanı François Fillon ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Wikileaks tarafından yayımlanan Amerikan diplomatik yazışmalarında kendisiyle ilgili ''Alfa köpeği'' ifadesinin kullanılmasını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine, ''Siz Amerikan diplomatik servisinin kristal kadar temiz bilgi kaynağı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Böyle mi düşünüyorsunuz'' dedi. Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın gözaltına alınması konusunda batıyı eleştiren Putin, ''Eğer tam demokrasiyse o zaman neden Bay Assange'ı cezaevinde gizliyorlar? Demokrasi bu mu? Biliyorsunuz kırsal kesimde, bazılarının ineği böğürebilir ama sizinki sessiz olmak zorunda, derler. Tencere dibin kara seninki benden kara'' diye konuştu. ABD'nin Paris Büyükelçiliğinden gönderilen bir telgrafta, ''Rusya'da demokrasi ortadan kalktı ve hükümet gizli servisler tarafından yönetilen oligarşi haline geldi'' ifadesi kullanılmıştı. Fillon da bir gazetecinin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, Rusya ile nasıl ilişki kuracakları konusunda ABD'nin tavsiyesine ihtiyaçları olmadığını belirterek, ''Fransız hükümetinin Rusya konusunda başka ülkelerin diplomatlarının tavsiyesine ihtiyacı yoktur. Wikileaks konusuna gelince, çalınan bilgiler konusunda hiçbir zaman yorum yapmayacağım'' dedi.

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