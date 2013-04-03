Putin'den 'varlıklı memurlar'a darbe

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, üst düzey memurların yurtdışındaki varlıklarını elden çıkarmaları için 3 ay tanıdı. Putin'in bu kararı, "varlıklı memurlar"ın oluşmasını engellemeye yönelik olduğu belirtiliyor.

Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Sergey İvanov'un konuya ilişkin açıklamasında, Devlet Duması'nda görüşülen kanunun devreye girmemesi nedeniyle devlet görevlilerine yurtdışındaki hesap ve varlıklarından kurtulmak için 3 aylık süre daha tanındığını bildirdi.

Ivanov, "dokunulmaz bir şeyin olmadığı ve olamayacağını" dile getirdi.

Moskovalı bir düşünce kuruluşu olan Sivil Toplum Kalkınma Kuruluşu'nun başkanlığında oturan Kremlin'in eski yerel politika başkan yardımcısı Konstantin Kostin, "Bu, elit sınıfın kamulaştırılmasıdır" ifadeleriyle dikkat çekti.

Uzun zaman birçok kişinin Rus elitini "dokunulmaz ve korumalı" olarak gördüğünü söyleyen Kostin, sorunun elbette tek bir yasa ile çözülemeyeceğini, ancak bu konudaki siyasi irade ve toplumun bu fikir etrafında birleşmesinin önemli olduğunu savundu.

Devlet görevlilerin 1 Temmuz 2013'e kadar hesap, malvarlığı, gelir ve giderlerinin yer aldığı belgeyi yetkili makamlara sunmaları gerektiğini kaydeden İvanov, denetlemeler sonucunda kaç üst düzey görevlinin işini kaybedeceğinin ise 1 Ekim'den itibaren belirleneceğini söyledi.

Gazprom ve Rosneft şirketlerinin yöneticileri mercek altında

Yeni kanun gereği üst düzey yöneticilerin yanısıra Gazprom ve Rosneft gibi devlet şirketi yöneticilerinin de yurtdışında hesap bulundurmalarının yasaklandığını belirten Sergey İvanov, görevlilerin yaptıkları her alım ve satım işleminin kanuna uygunluğunu kanıtlamaları gerektiğini kaydetti.

Yeni kanunun, yöneticilerin eş ve çocuklarının hesap ve varlıklarını bildirmesini zorunlu kıldığını ifade eden Sergey İvanov, kanuna uymayan yöneticilerin "Güven Kaybı" nedeniyle işlerini kaybedeceklerini, milletvekillerinin de vekilliklerinin düşeceğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi verilerine göre, Rusya'da 2011 yılında bir milyon 300 bin devlet görevlisi gelir beyanında bulundu. Denetlenen 211 bin belgede 16 bin usulsüzlük belirlendi ve aralarında Olağanüstü Haller Bakanlığı'nın generallerinin de bulunduğu 322 kişi işinden kovuldu.