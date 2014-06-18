Putin'den Ukrayna'ya çağrı: Gazetecilerin güvenliğini sağlayın

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'dan ülkede görev yapan gazetecilerin güvenliğinin sağlanmasını talep etti.

Kremlin Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Putin ve Poroşenko'nun telefonda yaptıkları görüşmede, Ukrayna'nın doğusundaki son gelişmeleri değerlendirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Vladimir Putin, Lugansk bölgesinde hayatını kaybeden Rus gazeteciler konusunda duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, Ukrayna'da görev yapan medya mensuplarının güvenliğinin koşulsuz bir şekilde sağlanması gerektiğinin üzerinde durdu" ifadesi kullanıldı.

Poroşenko'nun, hayatını kaybeden Rus gazeteciler için Putin'e başsağlığı dileyerek, olayla ilgili soruşturmanın başlatılması ve medya mensuplarının güvenliğinin sağlanması için talimat verdiğini söylediği kaydedildi.