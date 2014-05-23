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Dünya
Deutsche Welle

Putin'den Ukrayna seçimlerine yönelik açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rusya'nın Ukrayna'da pazar günü yapılacak Devlet Başkanlığı seçimlerinin sonucuna saygı göstereceğini açıkladı.

23 Mayıs 2014 19:53


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da pazar günü yapılacak Devlet Başkanlığı seçimleri öncesinde bir açıklama yaptı. Putin St. Petersburg'daki Ekonomik Forum'da yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna halkının kararına saygı göstereceğini ifade etti. Putin açıklamasında Ukrayna'nın yeni Devlet Başkanı'nın ülkenin doğusundaki operasyonlara son vermesini umut ettiğini de belirtti.

Putin açıklamasında Ukrayna'nın NATO'ya olası üyeliğine de değinerek, "Ukrayna yarın NATO üyesi olabilir. Bir gün sonrasında ise Amerikan füze savunma sistemleri Ukrayna'ya yerleştirilir" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Batılı ülkelere de mesaj göndererek, Rusya'ya yönelik yaptırımların "bumerang etkisi" yapabileceğini savundu.

Kiev yönetimi ülkenin doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçılara karşı bir süredir operasyonlar yürütüyor. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaları "iç savaş" şeklinde nitelendiriyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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