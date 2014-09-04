Putin'den Ukrayna için 7 maddelik çözüm planı

Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna planını bir çalışma ziyareti için bulunduğu Moğolistan'ın başkenti Ulan Bator'da açıkladı.

Putin, öncelikle Ukrayna ordusunu Donetsk ve Lugansk bölgelerinde yürüttüğü operasyonlara son vermeye ve bölgeden çekilmeye çağırdı. Taraflar arasındaki ateşkes uluslararası gözlemciler tarafından denetlenecek. Bölgeye insani yardım koridorları açılacak ve alt yapının onarılması sağlanacak.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, Putin, Ukrayna Temas Grubu'nun yarın yapacağı toplantıda nihai bir anlaşmaya varılmasını umduğunu söyledi. Ukrayna Temas Grubu toplantılarına Moskova, Kiev ve ayrılıkçıların yanı sıra Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilâtı (AGİT) temsilcileri de katılıyor.

Ukrayna hükümeti Putin'in 7 maddelik planını AB'nin ek yaptırımlarından kurtulmak için girişilmiş bir aldatma manevrası olarak tanımladı.