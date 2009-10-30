Putin'den 'tuzluk' yaptılar

500 rubleden satılan ve Putin'in büstü şeklinde olan tuzluk gözlerindeki iki delikten tuz akıtıyor.
Vladimir Putin’in adıyla votkadan konserve ürünlerine kadar pek çok
şey yapıldı. İçeride ve dışarıda onun adını taşıyan kafeler açıldı.
Uğruna şarkı yapıldı. Ama Rusya’da “en değerli marka” olma yolunda
ilerleyen Putin’in adıyla şimdi de tuzluk üretildi.Turkrus.com'un haberine göre, 500 rubleden
satılan tuzlu şeklindeki porselen büstte tuz, Putin’in gözlerindeki
iki delikten akıyor. Alan memnun, satan memnun, Putin cephesinden de
henüz bir itiraz yok!