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Dünya

Putin'den 'tuzluk' yaptılar

500 rubleden satılan ve Putin'in büstü şeklinde olan tuzluk gözlerindeki iki delikten tuz akıtıyor.

30 Ekim 2009 02:00

500 rubleden satılan ve Putin'in büstü şeklinde olan tuzluk gözlerindeki iki delikten tuz akıtıyor.



Vladimir Putin’in adıyla votkadan konserve ürünlerine kadar pek çok şey yapıldı. İçeride ve dışarıda onun adını taşıyan kafeler açıldı. Uğruna şarkı yapıldı. Ama Rusya’da “en değerli marka” olma yolunda ilerleyen Putin’in adıyla şimdi de tuzluk üretildi.Turkrus.com'un haberine göre, 500 rubleden satılan tuzlu şeklindeki porselen büstte  tuz, Putin’in gözlerindeki iki delikten akıyor. Alan memnun, satan memnun, Putin cephesinden de henüz bir itiraz yok!

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