Putin'den Türkiye'ye övgü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve beraberinde çok sayıda bakanla birlikte Moskova'da temaslarda bulundu. Erdoğan'ın Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmelere geçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Başkanı Putin görüşme öncesinde kısa bir açıklama yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rusya'nın Türkiye ile Suriye konusunda böylesine güven dolu bir diyalog kurmasını kimsenin beklemediğini söyleyerek, "İlişkilerimizi çok hızlı biçimde yeniden inşa edebildiğimiz için çok memnunuz" dedi. Putin Türkiye'nin Rusya ile Suriye savaşında sergilediği aktif işbirliğini de övdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise da yaptığı açıklamada Rusya ile yapılan ortak enerji projelerinde ilerlemeler sağlandığına dikkat çekti. Rusya Akkuyu'da nükleer santral inşa etmek ve Karadeniz üzerinden Türkiye'ye doğal gaz nakletmek için Türk Akımı projesini hayata geçirmeyi istiyor. Rusya Türk Akımı sayesinde doğal gazı Güney Avrupa'ya da satmayı planlıyor.

Türkiye ve Rusya Aralık sonunda Suriye'de ateşkesin sağlanması için garantör oldu. Ocak ve Şubat aylarında Kazakistan'da yapılan görüşmelerde de arabuluculuk yaptı. Astana görüşmelerinin bir sonraki turu 14-15 Mart tarihlerinde yapılacak.

Rusya, Türkiye ile yeniden yakınlaşma sağlandığının göstergesi olarak Türkiye'den sebze-meyve ithalatını gevşetti. Buna göre soğan, karanfil, karnabahar ve brokoli Türkiye'den ithal edilebilecek. Ancak Türkiye'nin Rusya'ya en fazla ihraç ettiği sebze olan domatese yönelik yasağın ise sürdüğü belirtildi.

Gerginlik nasıl başladı?

Rusya Türkiye'nin 2015 Kasım ayında Rus Ordusu'na ait Sukhoi-Su-24 tipi uçağı sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle düşürmesinin ardından Türkiye'ye yönelik bir dizi ambargoyu hayata geçirmişti. Rusya’dan Türkiye’ye charter uçak seferleri de durdurulmuştu. Bu durum Türk turizmini de olumsuz etkilemişti. 2016 Haziran ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'e gönderdiği mektupta, Rus uçağının düşmesiyle ilgili derin üzüntü duyduğunu belirterek, hayatını kaybeden pilotun ailesine taziyelerini sunmuştu. Bunun ardından iki ülke ilişkileri normale dönmüştü. Rusya'da ucuz uçuşlarla tanınan Pobeda havayolları Türkiye'ye seferlerin yeniden başlayacağını açıklamıştı. Geçen yıl Aralık ayında Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov silahlı saldırıda öldürülmüştü. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu saldırıdan büyük üzüntü duyduğunu açıklamış, "Bu saldırı sadece Karlov'u değil, saldırı Rusya'yı, Türkiye'yi hedef almıştır" açıklamasını yapmıştı.

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dpa, HT/GA