Putin'den Türkiye'ye ağır suçlama



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, televizyon ve radyolardan canlı yayınlanan Direkt Hat programında Türk yönetimine ağır suçlamalarda bulundu. Yayında telefon bağlantılarıyla soru kabul edilen Putin, Türkiye ile ilgili soruları yanıtlarken sert mesajlar verdi.

Rusya'nın Türkiye'yi dost olarak gördüğünü, ancak bazı politikacılarla sorunu olduğunu söyleyen Putin, “Türk yönetimi radikallerle savaşmak yerine onlarla işbirliği yapıyor” suçlamasında bulundu.

Erdoğanmı, Poroşenko mu?

Türkiye'nin güneyinde iç savaş durumu olduğunu öne süren Rusya Devlet Başkanı, Türkiye'de hemen her hafta terör saldırısı meydana geldiğini, Türkiye'ye giden Rusların güvenliğinin garantide olmadığını savundu.

Putin, boğulma tehlikesi durumunda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı mı, yoksa Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'yu mu kurtaracağı sorusunu ise “Bir kişi boğulmaya karar vermişse, onu kurtarmak artık mümkün olmaz. Ama tabii ki ortaklarımızın hepsine, kendi istemeleri durumunda yardım eli, dostluk eli uzatmaya hazırız” diye yanıtladı.