Putin'den Türkiye mesajı: Ay'ın altında hiçbir şey sonsuza kadar sürmez

Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin, Rusya'ya ait savaş uçağının Suriye sınırında düşürülmesiyle ilişkilerin gerginliğe dönüştüğü Türkiye hakkında konuştu ve "Ay'ın altında hiçbir şey sonsuza kadar sürmez" dedi. Putin'in bu sözlerinin Türkiye ile gerginliğe ilişkin mi, yoksa Türkiye'nin mevcut iktidarına yönelik mi olduğu anlaşılamadı.

Putin "Rossiya 1" TV kanalında bir kısmının yayınlandığı Vladimir Solovyev’in "Miroporyadok" (Dünya düzeni) adlı belgeselinde yaptığı konuşma, Rusya yayını olan Sputniknews.com tarafından Türkçeye şöyle çevrildi:

"Öncelikle Türkiye, Avrupa değil. Federal Meclis konuşmamda söylemiştim bir kez daha tekrar etmek istiyorum, Türk halkını dost olarak görüyoruz ve Türk halkı ile ilişkilerimizin bozulmasını istemiyoruz. Ülke yönetimine değinirsek Ay'ın altında hiçbir şey sonsuza kadar sürmez."

Ancak bazı İngilizce kaynaklarda Putin'in bu sözleri "Türkiye'nin mevcut yönetimiyle ilişkilerinin geleceğine yönelik" sarf ettiği belirtilirken Doğan Haber Ajansı'nın Moskova muhabiri Siyamend Kaçmaz Sputnik sitesine benzer bir çeviriyi tercih etti. Kaçmaz, Putin'in ilgili belgeselde , "Türkiye'deki şu anki yönetimle aramızı düzeltmeyi planlamıyoruz" dediğini de aktardı.



"Bizim için hem Esad, hem de ABD ile çalışmak kolay"



Hürriyet'teki habere göre, Putin, Suriye krizinin çözümüne ilişkin yaptığı değerlendirmede de, Moskova’nın hem Suriye Cumhurbaşkanı Esad ile hem de ABD ile çalışmasının kolay olduğunu vurguladı.

Putin şu ifadeleri kullandı:

"Bizim için hem Esad hem de Amerika ile çalışmak kolay. Bununla ilgili kısa zaman önce Başkan Obama ve Suudi Arabistan ile diğer Arap ülkelerindeki arkadaşlarımızla görüştüm. Neden kolay? Biz tavrımızı değiştirmiyoruz."

Rusya’nın Suriye krizinin çözümü konusundaki tavrını kesin olarak belirlediğini belirten Putin, "Önce insanlara sorduk, öyle mi değil mi, bize katılıyorlar mı katılmıyorlar mı diye. Krizin çözümünün ana noktalarında herkes ’Evet’ dedi. İşte o zaman biz de ortak ve kabul edilebilir bileşenler doğrultusunda tavrımızı belirledik, bu saatten sonra bir yerden bir yere zıplamamıza gerek yok" dedi.

"AB yaptırımlar karşısında somurtmayacağız"

Programda AB'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar için de konuşan Putin, "Avrupa yaptırımları karşısında Rusya somurtmayacak" dedi. Putin, terörle mücadele ile ekonomik ve siyasi alandaki çabalarını Rusya ile birleştirmelerinin, Avrupa ülkelerinin çıkarına olacağını kaydetti.

Putin, "Ülkeler arasındaki ilişkilerde çıkarlar var. Terörle mücadele ile ekonomik ve siyasi alandaki çabalarını Rusya ile birleştirmeleri, Avrupa ülkelerinin çıkarına olur. Çabalarının Rusya ile birleştirin. Bu çalışmaya hazırız, biz açığız ve yaptırımlar karşısında yüzümüzü somurtmayacağız. Hepsini memnuniyetle karşılayacağız." diye konuştu.

Brejnev'den alıntı



Putin’in, Türkiye'ye ilişkin kullandığı “Ay’ın altında hiçbir şey kalıcı (sonsuz) değildir” ifadesi, ünlü Rus devlet adamı Brejnev’e ait bir ifade olarak biliniyor. Brejnev’in, 1978 yılında Çinlilerle ABD’lerin, Tayvan konusunda yaptıkları bir görüşmeye ilişkin değerlendirme yaparken, ABD’nin eninde sonunda Tayvan’ı Çin’e teslim edeceğini söylediği ve ardından da “Ay’ın altında hiçbir şey kalıcı (sonsuz) değildir” dediği naklediliyor.