Putin'den Türkiye ile yapılan anlaşmaya övgü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Görüşmenin basına açık bölümünde ilk olarak Rusya Devlet Başkanı Putin söz aldı.

DHA'nın haberine göre Putin, "Sürekli temas halindeyiz. Sizlerle birlikte hem ikili ilişkilerimizi geliştirmek için hem de bölgesel ve uluslararası konulara yönelik olarak önemli adımlar attık" dedi.

Rus lider, "Özellikle sizinle anlaşmamız sayesinde Suriye'ye yönelik çok olumlu adımlar atabildik. Siyasi çözüme yönelik bir takım önemli adımlar attık” diye ekledi.

Erdoğan: Beklentiler yüksek

Erdoğan ise Türkiye-Rusya ilişkilerinin dünyaya "örnek teşkil edecek" nitelikte olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Beklentiler yüksek, tabii özellikle aramızdaki bu ilişkilerin ikili ilişkilerle de güçlendirilmiş olması hakikaten her iki ülke halkına da örnek olarak fayda sağlıyor" dedi. Erdoğan, "Hepsinden öte tabii Suriye, Irak, bununla ilgili bölgedeki beklentiler çok yüksek. Ben görüşmemizi bu bakımdan da çok önemsiyorum. Şu ana kadar da koyduğunuz iradeye şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Basına kapalı yapılan görüşme bir saat sürdü.

Görüşmede Türk heyetinde Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

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DW/DHA,CÖ/BW