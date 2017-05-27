Putin’den Türk iş adamı Çağlar’a dostluk nişanı

Rusya Başkanı Vladimir Putin, aralarında Türk iş adamı Cavit Çağlar’ın da bulunduğu yabancı ülke vatandaşlarına “Dostluk” nişanı veren kararnameyi imzaladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Rusya ile Türkiye arasında 24 Kasım 2015’te patlak veren ve 2016 bahar aylarında tatlıya bağlanan uçak krizi çözümünde Çağlar’ın rolü bir kez daha gündeme geldi.

Çağlar’ın “Dostluk” nişanına layık görüldüğü Rusya yönetiminin icraatlarını gösteren Hukuk Kararları sitesinde yayınlanmasıyla ortaya çıktı. ‘Dostluk Nişanı’ kararnamesinde, “Rusya ile ilişkilerin geliştirilmesinde büyük katkıları için” ifadesi kullanıldı. Nergis Holding Başkanı Cavit Çağlar’ın yanı sıra Putin tarafından “Dostluk” nişanına layık görülen yabancılar arasında Çin, Ürdün ve Arjantin vatandaşları da yer aldı. Çağlar’ın Rusya’nın Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nde tekstil yatırımları bulunuyor.