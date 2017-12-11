T24 LogoT24 Logo
Dünya

Putin'den Trump'a Kudüs uyarısı: Çatışmanın fitilini ateşleyebilir

'Her iki tarafın çıkarlarıyla örtüşen uzun vadeli ve adil anlaşmalara ihtiyaç var'

11 Aralık 2017 21:21

Sürpriz Suriye ziyaretinin ardından Mısır'a geçen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,  ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının yapıcı olmadığını ve çatışmanın fitilini ateşleyebileceğini söyledi.

Sputnik'in haberine göre, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Putin, Filistin-İsrail krizinin çözümü için tüm tarafların çıkarlarıyla örtüşen uzun vadeli ve adil anlaşmaların yapılması gerektiğini, bunun dışındaki adımların çatışmanın fitilini ateşleyebileceğini belirtti.

Putin, "Ülkelerimiz, Kudüs'ün statüsü de dahil olmak üzere tüm ihtilaflı konularda Filistin ve İsrail arasındaki doğrudan diyaloğun en kısa sürede yeniden başlamasından yana. Her iki tarafın çıkarlarıyla örtüşen uzun vadeli ve adil anlaşmalara ihtiyaç var. Elbette bu anlaşmalar, uluslararası toplumun daha önce aldığı kararlara uymak zorunda" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'nin bu konuyla ilgili daha önce aldığı tüm kararları desteklediğini de kaydeden Rus lider, Filistin ve İsrail arasında diyaloğu öngörmeyen her türlü adımın çözüme katkı sunmayacağını, aksine çatışmayı teşvik edeceğini vurguladı.

ETİKETLER

PutinKudüsSisi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24