Putin'den Trump'a 'istihbarat paylaşımı' teşekkürü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg’ta terör saldırısı planlayan kişilerin yakalanmasına yönelik istihbarat paylaşımı nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti.

Kremlin Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Putin ile Trump’ın telefon görüşmesi gerçekleştirdikleri belirtildi.

St. Petersburg kentinde terör saldırısı planlayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik istihbarat paylaşımı nedeniyle Putin’in Trump’a teşekkür ettiği kaydedildi.

Rus emniyet güçlerinin, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından paylaşılan istihbarat sayesinde St. Petersburg’ta terör saldırısı planlayan kişileri yakaladıkları vurgulandı.

Putin’in, ABD’de gerçekleştirilmesi planlanan muhtemel terör saldırılarına yönelik bilgileri olması halinde Rus istihbarat birimlerinin de ABD’li yetkililere bilgi verileceğini Trump’a söylediği belirtildi.

Rus İstihbarat Servisi (FSB) tarafından bir süre önce yapılan açıklamada, St. Petersburg kentinde terör saldırısı planlayan bazı DEAŞ mensubu militanların tutuklandıkları ifade edilmişti.