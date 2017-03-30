T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Putin'den Trump'a görüşme teklifi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'a ikili görüşme teklifinde bulundu. Suriye'de ABD ile işbirliğinin geliştiğini belirten Putin, Pentagon ve CIA ile işbirliğine hazır olduklarını kaydetti.

30 Mart 2017 23:41

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Putin, Finlandiya'da düzenlenmesi planlanan Arktik Konseyi toplantısının gerçekleşmesi durumunda Trump ile burada görüşme yapmak isteyeceğini, bunun mümkün olmaması durumunda Temmuz ayında Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenecek G20 toplantısında da Trump ile görüşebileceğini söyledi. Finlandiya Arktik Konseyi dönem başkanlığını mayıs ayında devralacak.

Putin, geçen yılki ABD Başkanlık seçimlerinde Trump lehine siber saldırılar düzenlenmesinde Rus hükümetinin rol oynadığı iddialarını bir kez daha reddederek, ABD ile dostane ilişkiler istediklerini söyledi.

"İyi ilişkiler istiyoruz, gerisi yalan"

Rusya Devlet Başkanı, "ABD'yi iyi ilişkiler içinde bulunmak istediğimiz büyük bir ülke olarak görüyoruz. Gerisi ABD'deki bazı siyasi güçler tarafından pozisyonlarını güçlendirmek için kullanılan yalan, uydurma ve kışkırtmalardır" diye konuştu.

Suriye'de IŞİD'e karşı mücadelede Başkan Trump'ı desteklediklerini ve bu doğrultuda Pentagon ve CIA ile işbirliğine hazır olduklarını belirten Putin, terörle mücadelede işbirliği konusunu ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Moskova'ya yapacağı ziyaret sırasında görüşeceklerini kaydetti. Terörle mücadele konusunda ABD ile yapıcı bir işbirliği umudunda olduklarını belirten Putin, iki ülke arasında Suriye'deki işbirliğinin geliştiğini kaydetti.

Rusya'nın Kırım'ı ilhakının ardından yürürlüğe sokulan yaptırımlara da değinen Putin, bu yaptırımların hem ABD hem de AB ekonomilerine zarar verdiğini söyledi.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/BK/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ABD Başkanı Donald TrumpABDPutin PentagonCIADevlet Başkanı Vladimir Putin ABD Başkanı Donald TrumpFinlandiyaArktik KonseyiTrumpTemmuzAlmanya HamburgG20ABD BaşkanlıkRusDevlet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24