Putin'den Trump'a görüşme teklifi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Putin, Finlandiya'da düzenlenmesi planlanan Arktik Konseyi toplantısının gerçekleşmesi durumunda Trump ile burada görüşme yapmak isteyeceğini, bunun mümkün olmaması durumunda Temmuz ayında Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenecek G20 toplantısında da Trump ile görüşebileceğini söyledi. Finlandiya Arktik Konseyi dönem başkanlığını mayıs ayında devralacak.

Putin, geçen yılki ABD Başkanlık seçimlerinde Trump lehine siber saldırılar düzenlenmesinde Rus hükümetinin rol oynadığı iddialarını bir kez daha reddederek, ABD ile dostane ilişkiler istediklerini söyledi.

"İyi ilişkiler istiyoruz, gerisi yalan"

Rusya Devlet Başkanı, "ABD'yi iyi ilişkiler içinde bulunmak istediğimiz büyük bir ülke olarak görüyoruz. Gerisi ABD'deki bazı siyasi güçler tarafından pozisyonlarını güçlendirmek için kullanılan yalan, uydurma ve kışkırtmalardır" diye konuştu.

Suriye'de IŞİD'e karşı mücadelede Başkan Trump'ı desteklediklerini ve bu doğrultuda Pentagon ve CIA ile işbirliğine hazır olduklarını belirten Putin, terörle mücadelede işbirliği konusunu ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Moskova'ya yapacağı ziyaret sırasında görüşeceklerini kaydetti. Terörle mücadele konusunda ABD ile yapıcı bir işbirliği umudunda olduklarını belirten Putin, iki ülke arasında Suriye'deki işbirliğinin geliştiğini kaydetti.

Rusya'nın Kırım'ı ilhakının ardından yürürlüğe sokulan yaptırımlara da değinen Putin, bu yaptırımların hem ABD hem de AB ekonomilerine zarar verdiğini söyledi.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/BK/HS