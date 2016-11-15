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Putin'den Trump'a: Eşitlik, karşılıklı saygı ve birbirinin iç işlerine karışmama ilkeleri temelinde...

Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD’nin 45. Başkanı Trump’ın telefonla görüştüğünü bildirildi

15 Kasım 2016 02:20

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD’nin 45. Başkanı Donald Trump’ın telefonda bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.

Sputnik'in haberine göre, seçimlerde kazandığı zaferden dolayı bir kez daha tebrik ettiği Trump’a seçim öncesi programı hayata geçirme sürecinde de başarılar dileyen Putin’in, ‘eşitlik, karşılıklı saygı ve birbirinin iç işlerine karışmama ilkeleri temelinde’ yeni idareyle partnerlik diyalogu başlatmaya hazır olduklarını söylediği kaydedildi.

Rusya-ABD ilişkilerinin zor dönemden geçtiğine dikkat çekilen görüşmede, ilişkilerin normalleşmesi için aktif çalışma yönünde görüşlerin dile getirildiği aktarıldı.

 

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