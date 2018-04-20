Putin'den Trump'a: Dünyanın en iyi hayat kadınları Rusya'dadır

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında geçen bir konuşma, eski FBI Başkanı James Comey’nin Trump’la yaptığı görüşmelerin açıklanmasıyla ortaya çıktı. İfadelerde Putin’in Trump’a, “Dünyanın en iyi hayat kadınları Rusya’dadır” dediği aktarıldı.

Trump’ın görevden aldığı FBI’ın eski direktörü James Comey’nin açıklamaları Kongre’ye sunuldu. Comey, Trump’ın Rusya ile olan bağlantısını soruştururken görevden alınmış ve ABD’de bir krize sebep olmuştu.



ABD Başkanı Trump’ın yakın zamanda görevden aldığı FBI Direktörü James Comey’nin ifadelerinde Rusya Devlet Başkanı Putin ile Trump arasındaki diyalog dikkat çekti.

İfadelerde Putin’in Trump’a, “Dünyanın en iyi hayat kadınları Rusya’dadır” şeklinde bir açıklamada bulunduğu aktarılırken, Trump’ın Comey’e sıklıkla “Benim çok güzel bir eşim var” diyerek bu iddiayı reddettiği vurgulandı.







