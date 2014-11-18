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Dünya
Deutsche Welle

Putin’den sürpriz davet

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier’i sürpriz bir şekilde Kremlin’e davet etti.

18 Kasım 2014 21:57


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da temaslarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'i sürpriz bir şekilde Kremlin'e davet etti. Alman heyetinden alınan bilgilere göre görüşmenin hemen salı akşamı yapılması öngörülüyor.

Ukrayna krizinde diyalog arayışı için öğleden sonra Moskova'ya varan Steinmeier, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile biraraya gelmişti. Ukrayna krizinin Avrupa'yı bölmesine izin verilmemesi uyarısında bulunan Steinmeier, bunun için yoğun çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

‘Diğer tehditler' vurgusu

Eylül ayında kararlaştırılan ateşkes anlaşmasına uyulması talebini dile getiren Steinmeier, “Ama şu an aynı zamanda Ukrayna konusunun ötesinde düşünme zamanıdır. Dünya çapında halletmemiz gereken başka tehditler de var” diye konuştu. Steinmeier, İran ile bu hafta son turu yapılması beklenen nükleer görüşmeler ve IŞİD'e karşı mücadeleyi bu tehditlere örnek verdi.

Steinmeier, Rusya'nın Kırım'ı ilhakının ardından Rusya'yı ilk kez ziyaret etmiş oldu. Putin ile Almanya Başbakanı Angela Merkel haftasonunda Avustralya'da düzenlenen G20 zirvesi çerçevesinde Ukrayna konusunda ikili görüşme yapmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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