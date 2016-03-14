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Dünya
Deutsche Welle

Putin'den Suriye kararı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Suriye'de görevli Rus askerlerinin büyük kısmına geri çekilme talimatı verdiği bildirildi.

14 Mart 2016 23:34


Rus İnterfax Ajansı'nın haberine göre, Kremlin'de Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya gelen Vladimir Putin, toplantı sonrası Suriye'ye ilişkin sürpriz kararlarını açıkladı.

"Savunma bakanlığı ve ordu birlikleri Suriye'deki görevini büyük oranda yerine getirdi" diyen Putin, aldıkları kararın ülkede çatışan tüm taraflar açısından iyi bir mesaj olarak algılanmasını umduğunu söyledi.

'Tartus ve Hmeymim üsleri kalacak'

Suriye'de teröre karşı verilen mücadelede Rusya'nın önemli mesafe kat edilmesini sağladığını kaydeden Putin, Tartus'taki deniz üssü ile Hmeymim'deki hava üssünün faaliyetlerinin ise devam edeceğini vurguladı. Rusya lideri, sözkonusu üslerin sağlam bir şekilde korunacağını vurguladı.

Askerlerin geri çekilmesi konusunda Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın bilgilendirildiğine dikkat çeken Putin, Rusya'nın savaşı sona erdirmek için barış sürecinde daha etkin bir rol oynamak istediğini söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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