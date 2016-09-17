Putin'den Suriye ateşkesiyle ilgili ABD ve isyancı gruplara eleştiri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'deki isyancı grupların yürürlükteki geçici ateşkesi yeniden biraraya gelmek için kullandıklarını söyledi.

Rus lider ABD'yi de, 'ılımlı' gruplar ve 'teröristleri' birbirinden ayırmaya çalışmaktan çok isyancı grupların askeri kapasitelerini sürdürmelerini sağlamaya odaklanmakla suçladı.

Ateşkes Pazartesi yürürlüğe girmişti.

Washington ile Moskova arasında, isyancıların faaliyetleri ve yardımların ulaşmasının gecikmesiyle ilgili gerilim yaşanıyor.

Bu arada internette, ÖSO (Özgür Suriye Ordusu) militanlarının ABD Özel Kuvvetleri mensuplarını Suriye'nin kuzeyindeki El-Rai kasabasından uzaklaştırdığı görüntüler yayınlandı.

Görüntülerde ÖSO mensuplarının ABD askerlerine Arapça "kafir" diye bağırdıkları görülüyor.

ABD Savunma Bakanlığı Cuma günü, onlarca ABD askerinin Ankara'nın talebi üzerine, IŞİD'e karşı operasyonlarda yer almak üzere Türkiye sınırına gönderildiğini açıkladı.

Kırgızistan gezisi sırasında konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin Moskova'nın Suriye'deki ateşkes anlaşması kapsamında yükümlülüklerini yerine getirdiğini söyledi.

Putin, Suriye yönetiminin de anlaşmaya 'tamamıyla sadık kaldığını' belirtti.

Putin ABD'nin ise isyancı grupların askeri kapasitelerini sürdürmelerini sağlamaya odaklanmakla suçladı ve bunu 'tehlikeli bir yol' olarak tanımladı.

Putin, "Şu an gördüğümüz, teröristlerin, muhalefetin sağlıklı bölümüyle ayrılması değil, bu terörist grupların yeniden toplanma girişimleridir" dedi.

Moskova daha önce, bu ayrılığın yaşanmaması durumunda 'ılımlı' muhalif gruplara yönelik hava saldırılarını yeniden başlatma tehdidinde bulunmuştu.

Putin ayrıca, ABD'nin ateşkes anlaşmasının detaylarını neden BM Güvenlik Konseyi'yle paylaşmadığını anlamadığını da söyledi.

Washington ise son açıklamalarında Halep ve abluka altındaki diğer alanlara insani yardımın ulaşmasında yaşanan gecikmelerle ilgili kaygılı olduğunu belirtti.

Hem Suriye ordusu hem de isyancı grupların yer yer ateşkesi ihlal ettikleri bildiriliyor.

Bununla birlikte hem ABD hem de Rusya ateşkesi uzatmak istediğini belirtiyor.

Birleşmiş Milletler henüz abluka altındaki Halep'e yardım ulaştıramadığını bildiriyor.

Pazartesi gününden bu yana 20 kamyonun Türkiye sınırında, Halep'te muhaliflerin kontrolü altında bulunan alanlara güvenli bir şekilde gitmek için bekliyor.

BM bu alana geçiş için Suriye yönetiminden henüz izin alamadığını belirtiyor.

Halep'te muhaliflerin kontrolündeki alanlarda yaklaşık 250 bin kişi yaşıyor. Bu bölgelerde büyük bir yiyecek ve tıbbi ürün sıkıntısı yaşanıyor.