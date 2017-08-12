Putin'den Sisi'ye taziye mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mısır'ın İskenderiye kentinde yaşanan tren kazasının trajik sonuçları nedeniyle Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi'ye taziye mesajı gönderdi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Sisi'ye gönderdiği mesajda kazada hayatını kaybedenlerin akraba ve yakınlarına başsağlığı dilerken, yaralılara acil şifalar diledi.

Mısır'ın Akdeniz kıyısındaki İskenderiye kentinin yakınlarında iki trenin çarpışması sonucu yaşanan kazada, Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre en az 41 kişi ölürken, 132 kişi de yaralandı.