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Dünya

Putin'den Sisi'ye taziye mesajı

Mısır'ın İskenderiye kentinin yakınlarında iki trenin çarpışması sonucu yaşanan kazada, en az 41 kişi ölürken, 132 kişi de yaralandı

12 Ağustos 2017 19:45

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mısır'ın İskenderiye kentinde yaşanan tren kazasının trajik sonuçları nedeniyle Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi'ye taziye mesajı gönderdi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Sisi'ye gönderdiği mesajda kazada hayatını kaybedenlerin akraba ve yakınlarına başsağlığı dilerken, yaralılara acil şifalar diledi. 

Mısır'ın Akdeniz kıyısındaki İskenderiye kentinin yakınlarında iki trenin çarpışması sonucu yaşanan kazada, Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre en az 41 kişi ölürken, 132 kişi de yaralandı. 

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