Putin'den sadece kendisine soru soran sunucuya fıkralı yanıt

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da katıldığı forumda sadece kendisine soru yönelten sunucuya, İsrail ordusuyla ilgili bir fıkrayla yanıt verdi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Rus Enerji Haftası forumuna katılan Putin, bir tartışma programında sunucunun sadece kendisine soru yöneltmesi üzerine İsrail ordusunu konu alan bir fıkra anlattı: