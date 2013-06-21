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Dünya

Putin'den S-300'lü gözdağı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, üretici Almaz-Antei şirketinin füze tasarımcısı Igor Aşurbeili'den bilgi aldı

21 Haziran 2013 18:07

Suriye'deki iç savaşta Esad rejimine destek veren ve S-300 füze savunma sistemini bu ülkeye vermekle tehdit eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Batı ülkelerine dolaylı yoldan gözdağı verdi. Putin, S-300 füzelerinin üretildiği fabrikayı gezdi.
 
Rus yapımı S-300 füze savunma sisteminin St.Petersburg'daki fabrikasını ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, üretici Almaz-Antei şirketinin füze tasarımcısı Igor Aşurbeili'den bilgi aldı.

Rus haber ajansı RIA Novosti'nin haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, S-300 fabrikasında üretim hakkında bilgi alırken, bir soru üzerine Rusya'nın Suriye'ye füze satma hakkı bulunduğunu söyledi.

S-300'lerin henüz Suriye'ye teslim edilmediğini hatırlatan Putin, “Anlaşma 2010 yılında imzalandı ancak henüz yerine getirilmedi” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Suriye ile imzalanan satış anlaşmasının mutlaka yerine getirileceğini söyledi.

Bu hafta başında Kuzey İrlanda'da düzenlenen G-8 Zirvesi'nde ABD Başkanı Barack Obama ile görüşen Putin, Batı'nın Suriyeli muhaliflere silah gönderme kararını eleştirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, silah gönderme kararının Suriye'de iç savaşın bitirilmesi çabalarına engel olacağını savunmuştu.

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