Putin'den Rus şirketlere 'savaş hazırlığı' talimatı

Rusya lideri Vladimir Putin, ülkesindeki stratejik ve büyük şirketlerin 'gerektiği anda savaş üretimine geçebilmesi' gerektiğini söyledi. Putin, "Bütün stratejik ve büyük şirketler hazır olmalı" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki büyük şirketlerin gerektiğinde savaş üretimine geçebilmesi gerektiğini söyledi. Soçi’de ülkenin askeri yetkililerinin katıldığı bir konferansta konuşan Putin, “Ekonomimizin, askeri üretimi ve hizmetleri gerektiği anda artırma becerisi, askeri güvenliğin en önemli unsurlarından birisidir. Bu amaçla, sahibi kim olursa olsun bütün stratejik ve büyük şirketler hazır olmalı” dedi.

Rusya Devlet Başkanı’nın bir gün önce yaptığı konuşmada da, ülkesinin askeri teknoloji alanında ‘Batı’yı yakalayıp geçmesi gerektiğini’ söylemesi dikkat çekmişti. Putin, “Kazanmak istiyorsak onlardan daha iyi olmalıyız” demişti.