Putin'den Rus futbolunda yabancı sayısını azaltma talimatı

Türk futbolunda son dönemde gündemin en önemli konuları arasında olan yabancı sınırı konusu, Rusya'da da tartışılmaya başlandı. Rus lider Putin'in yabancı oyuncu sayısını azaltma talimatı verdiği belirtildi.

Rusya Futbol Federasyonu Başkanı Vitaliy Mutko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yabancı oyuncu sayısını azaltma talimatı verdiğini söyledi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mutko, "Devlet Başkanı'nın bir spor adamı olduğunu anlamalıyız. Altyapıdan yetişen oyuncuları koruma konusunda görüşüyoruz. Bizi sürekli, yabancı sayısını azaltmamız yönünde uyarıyor" dedi.

'2018 dünya kupasına kadar değişiklik yok'

Kulüplerin Avrupa'da daha iyi rekabet edebilmesi için yabancıların mecburi olduğunu savunan Mutko, Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'na kadar bir değişiklik olmayacağını, devrim niteliğinde bir karar alınmayacağını vurguladı.

Konuyla ilgili çalışmaların süreceğini de belirten Mutko, "Şu anda düşünme aşamasındayız. Ya bu sistemi sürdüreceğiz, ya da bazı kısıtlamalar getirip başka bir şekilde yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Rusya’da kulüpler, federasyona bildirdikleri kadroda sınırsız yabancı hakkına sahipken karşılaşma sırasında sahada 6 futbolcu bulundurulabiliyor.