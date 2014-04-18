Putin, Rasmussen'i 'özel görüşmeyi kaydedip basına sızdırmakla' suçladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen'le ilgili Rasmussen'in Danimarka'da Başbakan olduğu dönemde, planlanmayan özel görüşme talep ettiğini. Kendisinin bunu kabul ettiğini ve görüştüktüklerini ifade ederek, "O konuşmalarımızı gizlice kayda almış. Sonra da basında yayınlandı. Kulaklarıma ve gözlerime inanamadım" dedi.

Putin, "Danimarka Başbakanı'ydı. Harika bir ülke, insanları muhteşem. Danimarka ile mükemmel ilişkilerimiz var. En azından şu ana kadar böyleydi ve bu şekilde devam etmesini ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

Rasmussen'in kendisine, görüşmelerini tarih için kaydettiğine dair açıklamalarda bulunduğunu dile getiren Putin, "Tarih için kaydetmek elbette gurur verici. Ancak, en azından beni uyarabilirdi ya da bu görüşmeler yayınlanmadan önce benden izin alabilirdi. Bu olaydan sonra nasıl güven olur" diye konuştu.

NATO: Tamamen saçmalık

Putin'in, NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen'in Danimarka Başbakanı olduğu dönemde kendisiyle yaptığı bir görüşmeyi gizlice kaydedip sızdırdığı iddiasına NATO'dan yalanlama geldi.

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, "Bu suçlamalar tamamen saçmalık. Ramsussen, Danimarka Başbakanı olarak görev yaptığı dönemde Putin ile ya da bir başkasıyla görüşmelerini kaydetmek için hiçbir zaman kayıt cihazı taşımadı" dedi.

Lungescu, Rusya'nın dikkatleri Ukrayna'daki yasa dışı ve gayrimeşru eylemlerinden uzaklaştırmak için NATO'ya karşı, gerçekleri çarpıtan bir dizi suçlamada bulunduğunu söyledi.