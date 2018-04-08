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Dünya

Putin'den Paskalya mesajı

"İçten bir neşeyle dolu olan bu ilkbahar günlerinde bu geleneklerin önemini kavrıyoruz"

08 Nisan 2018 17:18

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ortodoks Paskalyası nedeniyle Rus halkına hitaben bir kutlama mesajı yayınladı. Putin, mesaında, " İçten bir neşeyle dolu olan bu ilkbahar günlerinde bu geleneklerin önemini kavrıyoruz" dedi.

Rus lider Putin’in Kremlin’in sitesinde yayınlanan Paskalya mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Yaşamın, iyiliğin ve sevginin zaferini sembolize eden Paskalya’nın muazzam bir manevi değeri var. Zira Paskalya, inanç, umut ve iyilik etme niyetini uyandırıyor. İnsanları sonsuz ruhani değer ve idealler çevresinde birleştiriyor. İçten bir neşeyle dolu olan bu ilkbahar günlerinde bu geleneklerin önemini kavrıyoruz."

Rusya lideri, Başbakan Dmitriy Medvedev ve Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ile başkentteki Kurtarıcı İsa Katedrali’ndeki gün gece düzenlenen Paskalya ayinine katılmıştı. Ayini, Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill yönetmişti.

İsa'nın dirilişini simgeleyen Paskalya’yı Katolikler ise geçen 1 Nisan’da kutlamıştı.

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