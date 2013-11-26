Putin'den Papa'ya teşekkür

Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye konusunu görüştü. Vatikan'a yaklaşık 1 saatlik rötarla gelen Rus lider Putin, Papa Franciscus tarafından Papalık Sarayı Kütüphanesi'nde kabul edildi. Tarihi olarak nitelendirilen görüşme 35 dakika sürdü.

Görüşmeye ilişkin basına bilgi veren Vatikan Basın Sözcüsü Rahip Federico Lombardi, ikilinin yapıcı ve samimi bir havada görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

İkilinin gündeminin ana konusunu ise beklenildiği üzere Suriye krizi oluşturdu.

Rusya'nın St. Petersburg kentinde, eylül ayında yapılan G20 zirvesi sırasında tırmanan Suriye krizine yönelik liderlere gönderdiği mektubunda barışçıl çözüm çağrısı yapan Papa'ya, krizde siyasi çözümü savunan Rus lider Putin'in teşekkür ettiği bildirildi.

Görüşmede, Papa Franciscus ve Putin'in "Suriye'de şiddetin bir an önce son bulması ve halka insani yardım götürmek için, çatışmalara barışçıl çözüm getirecek etnik ve dinsel bileşenleri içeren müzakerelere yönelik somut girişimleri teşvik etmenin aciliyeti" üzerinde durdukları aktarıldı.

Selam var davet yok

Vatikan Basın Sözcüsü Lombardi, görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmede Papa'ya, Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'in selamını da getirdiğini aktararak Putin'in Papa'ya Rusya'ya ziyaret konusunda bir davet yapmadığını bu konuda kendilerinin de bir beklenti içinde olmadıklarını bildirdi.

Son yıllarda ilişkileri gelişse de Vatikan ile Rusya arasında daha önceleri Rus Ortodoks Kilisesi'nin, Katolik Kilisesi'nin Rusya'daki misyonerlik faaliyetlerinden şikayet etmesi dolayısıyla ilişkiler zaman zaman geriliyordu.

Sözcü Lombardi, Papa ve Putin'in son dönemde gelişen ikili ilişkileri ve Rusya'daki Katolik cemaatin durumunu da görüştüklerini söyledi.