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Dünya
Deutsche Welle

Putin'den NATO'ya mesaj

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin NATO ile işbirliğini canlandırmak istediğini açıkladı.

12 Ocak 2016 10:17


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ‘Bild' gazetesine verdiği mülakatta, “Rusya NATO ile yeniden işbirliği yapmak istiyor. Bunun için yeteri kadar neden ve fırsat var”, dedi.

Putin sözlerini “Ama her şey gerçek hayattaki gibi. Aşk, karşılık gördüğü zaman mutluluk verir. Bizimle işbirliği yapmak istenmiyorsa, biz ne yapalım”, diyerek sürdürdü.

'Rusya'ya kulak vermekte fayda var'

Sekizler Grubu buluşmalarına yeniden katılabilmeyi arzuladığını da belirten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin “Bu buluşmalar yararlı oluyordu. Çünkü farklı görüşleri öğrenmekte ve Rusya'ya kulak vermekte fayda vardır”, görüşünü dile getirdi.

2014 yılında Kırım'ın Rusya tarafından ilhak etmesinin gerginliğe yol açması nedeniyle Rusya Yediler Grubu ülkeleri tarafından zirve buluşmalarına davet edilmiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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