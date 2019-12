-PUTİN'DEN MOSKOVA'YA CAMİ SÖZÜ MOSKOVA (A.A) - 16.12.2010 - Rusya Başbakanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da yeni bir cami yapılacağına dair söz verdi. Putin, Rus televizyonlarından canlı yayınlanan "yıllık soru-cevap" programında, ülkenin değişik yerlerinden gelen soruları yanıtladı. Hadarkovski ile ilgili bir soru üzerine, Sovyet dönemine ait "Buluşma yeri değiştirilemez" adlı filmdeki sert polis şefinin "Hırsızlar cezaevinde kalmalı" sözünü hatırlatan Putin, Hadarkovski'nin eski güvenlik şefinin de bir dizi cinayetten sorumlu bulunarak cezaevine gönderildiğini hatırlattı. Putin, "Mahkemelerimiz dünyadaki en insancıl mahkemeler" diye konuştu. Kara para aklama ve vergi kaçırma suçundan 7 yıldır cezaevinde bulunan Hadarkovski ve iş ortağı Platon Lebedev, Yukos'a ait 218 ton petrolü zimmetine geçirmek ve 97,5 milyon dolar aklama suçundan başka bir davada yargılanıyorlar. Moskova mankemesi, 15 Aralıkta vermesi gereken nihai kararı 27 Aralık tarihine ertelerken, Hadarkovski ve Lebedev suçlu bulunmaları halinde 7 yıl daha cezaevinde kalacaklar. -ETNİK SALDIRILAR- Putin, bir izleyicinin özellikle başkent Moskova'daki etnik çatışma tehlikesiyle ilgili sorusu üzerine, Moskova'daki son saldırıların, yetkililerin, 28 yaşındaki Spartak Moskova taraftarı Yegor Sviridov cinayetini soruşturmasındaki ihmalinden kaynaklandığını söyledi. Hükümetin olaya ilişkin uygun bir karşılık veremediğini kaydeden Putin, "Bu da huzursuzluğun artmasına neden oldu. Cinayeti işleyenler serbest bırakıldı ama bu bile kimseye yasaları ihlal etme hakkı vermez. Hükümet, ırkçı eylem düzenleme yönündeki her türlü girişime sert karşılık vermeyi sürdürmeli" dedi. -"İSLAM'A KATOLİKLERDEN DAHA YAKINIZ"- Kimden gelirse gelsin her türlü aşırılığın önlenmesi gerektiğini ifade eden Putin, "Kafkasları (Rusya Federasyonu'na bağlı Kafkas Cumhuriyetlerini) ve diğer ülkeleri aynı kefeye koymak doğru değil. Kaldı ki Kafkas diye bir millet de yok" diye konuştu. Rusya'nın kuruluşundan itibaren çok uluslu ve dinli bir devlet olduğunu belirten Putin, "Bizim ortak amacımız dini, dili ve ırkı ne olursa olsun her vatandaşımızın ülkede kendini eşit ve huzurlu hissetmesidir. İnsanlarımıza ülkemizin tek olduğunu anlatmak lazım. Rusya topraklarında çeşitli uluslar yüzyıllarca barış içinde yaşamıştır. Biz Doğulu Hristiyanlarız: Ortodoksuz. Bazı bilimadamları Doğu Hristiyanların bir çok ilkesinin İslam'a daha yakın olduğunu söylüyorlar. Katoliklere daha uzağız" dedi. Putin, bir başka soru üzerine, başkent Moskova'da yeni bir cami yapılacağı sözü vererek, "Moskova'da bir cami inşaatı planlanıyor. Ve yapılacak" diye konuştu. Putin'in sözünü ettiği caminin Tatarların yaşadığı Moskova'nın güneydoğu bölgesine yapılması planlanıyor. Yerel yöneticiler buradaki caminin inşaatının bölgede yaşayan Müslüman olmayan halkla koordine edileceğini açıklamıştı.