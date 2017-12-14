Putin'den mesaj içeren fıkra

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 14 Aralık (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin\'in her yıl düzenlediği geleneksel yıllık büyük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir soruya espiri yaparak cevap veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, salondaki bütün gazetecileri güldürerek ince bir mesaj verdi.

Putin, \"Çok gelişmiş bir fıkra var, eski bir askerin yanına oğlu geliyor ve asker oğluna soruyor:

- Burada bıçak vardı, nerede?

-Kızma, ben onu komşu çocuktan aldığım saatle değiştirdim

- Saati göster. Evet güzel. Eğer yarın yanımıza mafya gelirse, beni, anneni, kardeşlerini öldürürlerse, kız kardeşini taciz ederlerse... Onlara ne söylersin? İyi akşamlar, Moskova saatiyle 12:30’mu diyeceksin?\"

Salondaki herkes bunun üzerine güldü ve Putin fıkranın ardından “Askeri giderlere ciddi paralar harcayacağız” dedi

Vladimir Putin\'in basın toplantısı ilk olarak 2001 yılında G8 zirvesi öncesinde 18 Temmuz\'da gerçekleşti. Bu sene onüçüncüsü düzenlenecek basın toplantısı ortalama üç saat sürüyor. En uzun toplantı 2008 yılında dört saat 40 dakika sürdü ve Rus lider 106 soruya yanıt verdi.

Bin 640 gazetecinin akreditasyon yaptırdığı toplantıda; değişik kostüm, bayrak, oyuncak ve dövizlerle gelen bazı gazeteciler Putin\'in dikkatini çekerek soru sormak için kendilerine siz verilmesini bekliyor.