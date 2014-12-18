Putin'den kritik açıklama: Ekonomik sıkıntılar 2 yıl daha devam edecek!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıların iki yıl daha devam edeceğini söyledi. Ukrayna krizi, dış yaptırımlar, petrol fiyatlarının gerilemesi nedeni ile mali piyasalarda yaşanan sorunları değerlendiren Putin, gelişmelerin büyük çoğunluğunun dış etkilerden kaynaklandığını ifade etti.

Rusya’da krizin hep devam edeceğini kimsenin söyleyemeyeceğini vurgulayan Rus lider, “Her şeyi hesaplamak mümkün değil. Bir anda düzelmeye de başlayabilir. Merkez bankası ve hükümet doğru adımlar atıyor. Fakat bazı konularda daha hızlı hareket edilebilir. Bu durumdan tamamen olumlu çıkacağız. İki yıl bu kriz devam edecek, ancak dünya ekonomisi büyüyor. Büyümekten başka şansımız yok” dedi.

Rusya’nın 419 milyar dolar rezervi olduğunu, bunları kullanarak sosyal sorumluluklarını yerine getireceğini belirten Putin, “Merkez Bankası bu rezervleri boşuna tutmuyor?” değerlendirmesinde bulundu. Ukrayna krizi, dış yaptırımlar, petrol fiyatlarının gerilemesi nedeni ile mali piyasalarda yaşanan sorunları değerlendiren Putin, gelişmelerin büyük çoğunluğunun dış etkilerden kaynaklandığını ifade etti.

Putin, “Ekonomik sorunlarda dış ekonomik nedenler var. Ancak biz ekonomiyi çeşitlendirmek için elimizden geleni yaptık. Merkez Bankası ve mali otoritelerin rublenin istikrarı konusunda elinden geleni yaptı. Ancak zamanlama ve etkin çözüm konusunda sorular var?” değerlendirmesinde bulundu.

Rusya’nın tarım sektöründe büyümenin yüzde 3,3 ile çok iyi bir rakam yakaladığını ifade eden Putin, 2014’de bütçe fazlasının da gayri safi milli hasılanın yüzde 19’una (1,2 trilyon ruble) ulaştığını belirtti. Rus lider sosyal destek programlarının tamamı ile devam edeceğini, ancak bütçede bir kısım harcamalarda kesintiye gidileceğini ifade etti. Rusya Devlet Başkanı Putin’in bu yıl 10’uncusu düzenlenen basın toplantısında Ukrayna krizinin çözümü, Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar ve Rusya’nın karşı tedbirleri ile mali piyasalarda yaşanan sorunlar ve rublenin düşüşü ile ilgili sorulara cevap vermesi bekleniyor. Kremlin danışmanı Dmitri Peskov, ekonomi ile ilgili gelişmelerin basın toplantısında önce çıkmasını beklediğini ifade etti. Rus rublesi yüzde 40’dan fazla değer kaybederken, gıda fiyatlarında artışın da yüzde 30’ları bulmasından endişe ediliyor. Peskov’a göre 2014 uluslararası sistem açısından normal bir yıl olmadı. Rusya Devlet Başkanı’nın 2001’de başlattığı canlı yayında soru-cevap oturumuna 500 civarında gazeteci katılmıştı. 2008-2012 Başbakan olduğu dönemde Putin’in ara verdiği basın toplantıları Kremlin’e çıkmasının ardından yeniden başladı. Bugün gerçekleşen oturuma 1200 civarında gazeteci katılıyor.

‘Türkiye'yi reddedemezdik’

Moskova'da devam eden basın toplantısında bir Rus gazeteci, Güney Akım boru hattı projesinin iptal edilerek yerine Türkiye'nin tercih edilmesi konusunu Başkan Putin'e sordu. Putin bu soruya şu yanıtı verdi:

"Türkiye ekonomisi hızla büyüyor. İç pazarda ek enerji kaynaklarına ihtiyaç duyuyorlar. Daha önce Mavi Akımı inşa ettik. Şu an Türk partnerlerimiz iç pazar için fazladan gaz istiyorlar. Ne yani, ret mi edelim? Elbette elimizde olanı, talep edene satacağız. Acaba Türkiye-Yunanistan sınırında enerji hub'ı mümkün mü? Bu bize değil AB'ye bağlı. Onlar eğer garantili, uygun, sağlam gaz temini istiyorlarsa, ihtiyaçları varsa harika! O zaman beraber çalışırız. Oradan Makedonya'ya, Sırbistan'a ve hatta Avusturya'ya uzanabilir. İstemezlerse yapmayız. Ama kimse onlara Rusya'dan daha ucuz ve güvenli gaz sağlayamaz."