Putin'den 'kripto para' talimatı!

Rusya İletişim Bakanı Nikolay Nikiforov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülke için kripto para, diğer bir deyişle kripto Ruble geliştirilmesi talimatı verdiğini söyledi. Rusya böylece, resmi kripto para geliştiren ilk ülke olacak.

Nikiforov, Putin'in Moskova'da kapalı bir toplantıda kendilerine kripto para geliştirilmesi yönünde talimat verdiğini duyurdu. Sputnik'in haberine göre Nikiforov, "Kripto Ruble'yi yalnızca basit bir nedenden faaliyete geçireceğimizi kendimden emin bir şekilde açıklıyorum. Zira biz bunu yapmazsak, 2 ay sonra Avrasya Ekonomik Topluluğu'ndaki komşularımız yapacak" dedi.

İnternet üzerinden dolandırıcılığı önlemek için devlet kontrolü ile kullanılacak para devlet tarafından düzenlenip izlenecek. Kripto Ruble istenilen an gerçek Ruble ile değiştirilebilecek. Kullanıcı, sahibi olduğu Kripto Ruble'nin kaynağını açıklayamazsa yüzde para üzerinde 13'lük vergi tarh edilecek.

Nikiforov, ayrıca kripto Ruble'nin çıkarılmasının ardından diğer kripto para birimi madenciliklerinin yasaklanacağını söyledi.