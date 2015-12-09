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Dünya
Deutsche Welle

Putin'den kara kutu açıklaması

Türkiye-Suriye sınır bölgesinde düşürülen Rus savaş uçağının kara kutusu Moskova'ya getirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kara kutu üzerinde yapılacak çalışmaya ilişkin şartını açıkladı.

09 Aralık 2015 10:51


Türkiye-Suriye sınırında geçen ay vurulan Su-24 bombardıman uçağının kara
kutusuna ilişkin Kremlin Sarayı'nda bir basın toplantısı düzenlendi. Rusya lideri
Vladimir Putin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile birlikte gazetecilerin karşısına çıktı.  

Putin'in şartı

Putin, kara kutunun uluslararası uzmanlar eşliğinde açılması talimatını verdiğini
söyledi. Kara kutudan elde edilecek veriler, uçağın kalkışından düşüşüne kadar izlediği
güzergâh, hız ve irtifası konusunda bilgiler sunacak.

Savunma Bakanı Sergey Şoygu, kara kutunun bulunduğu bölgenin Suriye özel
kuvvetleri tarafından "isyancılardan temizlendiğini" söyledi.

Kremlin'in yaptırımları

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'ye karşı sert yaptırımlar içeren
kararnameyi onaylamıştı. Rusya'nın yaptırımları bazı Türk ürünlerinin
yasaklanmasını, vize muafiyetinin kaldırılmasını ve charter seferlerinin iptal edilmesini
öngörüyor.

Türk Akımı projesi iptal

Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak, Rusya ile Türkiye arasındaki Türk Akımı
projesine ilişkin görüşmelerin durdurulduğunu söylemiş. Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan da bunun üzerine açıklamada bulunmuştu. Erdoğan, Türk Akımı
doğal gaz boru hattı projesinin Rusya tarafından değil Türkiye tarafından
durdurulduğunu söylemişti.

'Kayıp 9 milyar doları bulabilir'

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Rusya'yla gerilimde
Türkiye'nin ekonomik kaybının 9 milyar doları bulabileceği uyarısında bulundu. Başta
enerji ve turizm olmak üzere çeşitli branşlardaki muhtemel gelişmeler karşısında bütün
önlemlerin hazır olduğunu açıklayan Şimşek, "En kötü senaryoda 9 milyar dolarlık bir
rakamdan bahsediyoruz. Gerilimin etkisi Gayrı Safı Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde
0,3-0,4'ü civarında olabilir" demişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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