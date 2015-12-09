Putin'den kara kutu açıklaması



Türkiye-Suriye sınırında geçen ay vurulan Su-24 bombardıman uçağının kara

kutusuna ilişkin Kremlin Sarayı'nda bir basın toplantısı düzenlendi. Rusya lideri

Vladimir Putin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile birlikte gazetecilerin karşısına çıktı.

Putin'in şartı

Putin, kara kutunun uluslararası uzmanlar eşliğinde açılması talimatını verdiğini

söyledi. Kara kutudan elde edilecek veriler, uçağın kalkışından düşüşüne kadar izlediği

güzergâh, hız ve irtifası konusunda bilgiler sunacak.

Savunma Bakanı Sergey Şoygu, kara kutunun bulunduğu bölgenin Suriye özel

kuvvetleri tarafından "isyancılardan temizlendiğini" söyledi.

Kremlin'in yaptırımları

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'ye karşı sert yaptırımlar içeren

kararnameyi onaylamıştı. Rusya'nın yaptırımları bazı Türk ürünlerinin

yasaklanmasını, vize muafiyetinin kaldırılmasını ve charter seferlerinin iptal edilmesini

öngörüyor.

Türk Akımı projesi iptal

Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak, Rusya ile Türkiye arasındaki Türk Akımı

projesine ilişkin görüşmelerin durdurulduğunu söylemiş. Cumhurbaşkanı Recep

Tayyip Erdoğan da bunun üzerine açıklamada bulunmuştu. Erdoğan, Türk Akımı

doğal gaz boru hattı projesinin Rusya tarafından değil Türkiye tarafından

durdurulduğunu söylemişti.

'Kayıp 9 milyar doları bulabilir'

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Rusya'yla gerilimde

Türkiye'nin ekonomik kaybının 9 milyar doları bulabileceği uyarısında bulundu. Başta

enerji ve turizm olmak üzere çeşitli branşlardaki muhtemel gelişmeler karşısında bütün

önlemlerin hazır olduğunu açıklayan Şimşek, "En kötü senaryoda 9 milyar dolarlık bir

rakamdan bahsediyoruz. Gerilimin etkisi Gayrı Safı Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde

0,3-0,4'ü civarında olabilir" demişti.