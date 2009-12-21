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Dünya

Putin'den judo şov

Daha önce ata binerken, avlanırken, boks yaparken görüntülenen Rusya'nın sportif Başbakanı Vladimir Putin, judo konusunda yeteneklerini bir kez daha gösterdi.

21 Aralık 2009 02:00

T24 - Daha önce ata binerken, avlanırken, boks yaparken görüntülenen Rusya'nın sportif Başbakanı Vladimir Putin, judo konusunda yeteneklerini bir kez daha gösterdi. 57 yaşındaki Rus lider, performansı ile hala formda olduğunu kanıtladı.


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Rakiplerini göz kırpmadan mindere yapıştıran kişi sporcu kişiliğiyle tanınan Rusya Başbakanı Vladimir Putin.

57 yaşındaki ve siyah kuşak sahibi Rusya Başbakanı Putin, ST. Petersburg'daki Judo Okulu'nu ziyaret etti. Başbakan alkışlarla karşılandı. Kendisini bekleyenler ise Rus judo milli takımıydı.

Uniformasını ve kuşağını takan Putin mindere çıktı ve başladı yeteneğini göstermeye...

Rus Devlet Televizyonu tarafındanda yayınlanan etkinlikte, eski KGB ajanı olan Vladimir Putin, kendisinden oldukça küçük olan judocuları mindere sermekte zorlanmadı.

Müsabakaların sonunda milli takım sporcuları ile fotoğraf çektiren Putin'e, formundan dolayı milli takım antrenörlüğü de teklif edildi.

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