Putin'den jet iade-i ziyaret

Başbakan Erdoğan’ın geçen hafta sonu Soçi’de buluştuğu ve Türkiye’ye davet ettiği Rusya Başbakanı Putin, hızlı bir iade-i ziyaret yapmaya hazırlanıyor. Turkrus.com sitesinin haberine göre Rus tarafından bir resmi kaynak, “Ziyaretin bu yaz gerçekleşeceğini” söyledi. Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Halil Akıncı ise ziyaret için muhtemel tarihi açıkladı: Haziran ayı.



Böylece Putin Türkiye’ye 5 yıl içinde dördüncü ziyaretini gerçekleştirmiş olacak. Putin ilk kez 2004 sonbaharında devlet başkanı olduğu sırada Ankara’yı ziyaret etmişti. Daha sonra 2005 sonbaharında bu kez Mavi Akım doğalgaz boru hattının resmi açılışı için Samsun’daki törene katılmıştı. Rus liderin başkan sıfatıyla Türkiye’ye yaptığı son ziyaret, 2007 yazında İstanbul’da yapılan Karadeniz Ekonomik İşbirliği zirvesiydi.



Putin’in yakında yapacağı Türkiye ziyaretinde öncelikli olarak yine enerji konularının esas gündem maddesi olması bekleniyor. Ziyaret öncesinde Rus tarafının bir başka beklentisi de, Rus şirketinin kazandığı Akkuyu nükleer santrali ihalesinin de netleşmesi.



Türk tarafı ziyaret için haziran ayını telaffuz ederken, Rus makamları ziyareti doğruladılar ama tarih konusunda “önümüzdeki yaz ayları” diye daha esnek bir takvim açıkladılar.



Bu arada, bu yıl başında Moskova'ya resmi ziyaret yapan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de Medvedev'i Ankara'ya davet etmiş ve davet kabul edilmişti. Medvedev'in ziyareti şimdilik gündemde değil.