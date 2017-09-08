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Dünya

Putin'den Japonya'ya 'barış köprüsü' teklifi

Japonya ile Rusya arasında İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana hala bir barış anlaşması imzalanmış değil

08 Eylül 2017 20:25

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana hala barış anlaşması imzalamamış iki ülke Rusya ile Japonya arasında bir barış köprüsü kurulması gündemde. Açıklamayı Rusya lideri Vladimir Putin yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile birlikte Vladivostok'ta düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu'na katıldı.

Bu toplantıda Putin, Japonya Başbakanı Abe'ye "barışın işareti" olarak Rusya'dan Japonya'ya uzanacak bir köprü inşa edilmesini teklif etti.

42 kilometrelik bir bölgeyi birbirine bağlayacak köprünün Sahalin ile Hokkaido adaları arasına yapılması planlanıyor. 

İki ülke arasında Pasifik'in batısındaki Kuril adaları nedeniyle ihtilaf var.

Japonya, Rusya'nın İkinci Dünya Savaşı sonunda kontrolünü eline aldığı Kuril adalarının geri verilmesini, barış anlaşmasının imzalanması için şart koşuyor.

Bu nedenle iki ülke arasında İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminde barış anlaşması imzalanmamıştı.

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