Putin'den imha emri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de kendilerini tehdit eden her tür hedefin derhal imha edileceğini açıkladı. Putin, Rus Savunma Bakanlığı yetkilileriyle yaptığı toplantının ardından, ‘stratejik nükleer güçlerin muharip potansiyelinin güçlendirilmesi ve uzay savunma programlarının uygulanmasının kilit önem ve öncelik taşıdığını' kaydetti. Putin, Türkiye'nin adını vermeden, ‘Rus ordusunun her tür yeni provokasyona tüm gücüyle yanıt vermesi gerektiğini' söyledi. Suriye'deki Rus askeri üssünün ek uçak ve hava savunma sistemleriyle takviye edildiğini kaydeden Putin, “Size en sert şekilde hareket etmenizi emrediyorum. Rus birliklerini ya da ülkemizin altyapısını tehdit eden her tür hedef derhal imha edilmelidir” diye konuştu. "ÖSO'ya da destek veriyoruz" Putin, Rusya'nın Suriye'deki askeri faaliyetlerinin Rusya'yı bölgedeki radikallerden korumak için hayati önem taşıdığını belirterek, 30 Eylül'de başlayan hava saldırılarının temel hedefinin bu tehdidin bertaraf edilmesi olduğunu kaydetti. Rusya'nın Suriye ordusunun taarruzuna verdiği askeri desteğin bölgede durumun değişmesine yardımcı olduğunu belirten Putin, muhaliflerden oluşan Özgür Suriye Ordusu'nun ‘teröristlere' karşı savaşan bazı birliklerine de hava desteği ve silah sağladıklarını kaydetti. Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise Rus ordusunun envanterine bu yıl 35 kıtalararası balistik füze, 243 uçak, 90 hava savunma sistemi, bin 172 tank ve diğer zırhlı araçların katıldığını ve silah modernizasyonunun hızla devam edeceğini söyledi. Şoygu, Rus deniz kuvvetlerine de kıtalararası balistik füze donanımlı iki yeni nükleer denizaltı, genel kullanım amaçlı iki denizaltı ve sekiz savaş gemisinin katıldığını açıkladı. Savunma Bakanı, Suriye'de hava operasyonlarının başlangıcından bu yana Rus uçaklarının 4 bin sorti yaparak 8 bin ‘terörist' hedefi imha ettiğini kaydetti. "Sabrımız sınırsız değil" Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 Kasım'da Rus savaş uçağının düşürülmesinin ardından gelinen noktayı NTV televizyonuna yaptığı açıklamada, “Bizim de sabrımız sınırsız değildir. Bugüne kadar yaptıklarınıza karşılık vermiyorsak herhangi bir korkumuzdan ya da suçluluk psikolojisinden değil. İstemediğimiz bir olay oldu. Ama Rusya haksız. Hava sahamızı ihlal etti. Ama ilişkilerimizi tekrar eski günlere döndürmek için sabırlı davranıyoruz” şeklinde değerlendirdi.