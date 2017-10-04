Putin'den IKBY uyarısı: Petrol fiyatları artar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) düzenlenen bağımsızlık referandumu sonrasında bölgesel hükümete petrol ambargosu uygulanması çağrılarına ilişkin olarak, "Irak Kürdistanı'na yönelik petrol ambargosu, petrol fiyatlarının artmasına neden olur. Fakat kimsenin bu yola başvuracağını sanmıyorum" dedi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Rus Enerji Haftası'nın ana oturumunda konuşan Putin, IKBY'de 25 Eylül’de düzenlenen bağımsızlık referandumuyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:

“Kürt halkıyla tarihsel olarak iyi ilişkileri var. Bu sürece karışmıyor, hiçbir şeye karşı kışkırtmıyor, kimseyi de bir şeye itmiyoruz. Irak Kürdistanı etrafındaki tartışmalar konusunda durumu alevlendirmemek için gerekli olan her şeyin yapılması gerektiğine inanıyoruz."

"Türkiye, İran ve Suriye için hassas bir konu"

Sputnik’in aktardığı habere göre Putin, "Söylediklerimizin hepsi, tarafların birbirlerine ulaşıp herkes için kabul edilebilir bir çözüm bulmasına yönelik. Nitekim bağımsızlık referandumu, Irak'ın iç meselesi" diye konuştu.

Putin, bunun Türkiye, İran ve Suriye için çok hassas bir konu olduğunu da anladıklarını belirtti.

"Petrol akışının kesilmesi küresel enerji piyasalarına da yansır"

Öte yandan Putin, Türkiye'den IKBY'den petrol akışının kesilebileceğine ilişkin yapılan uyarıların uygulanması halinde bunun Erbil'i ne derece etkileyeceği şeklindeki soru üzerine şunları söyledi:

"Petrol akışının kesilmesi küresel enerji piyasalarına da yansır, petrol fiyatları artar. Fakat benim düşünceme göre bu kimsenin çıkarlarına uygun değil. Yapılan çağrıların durumu alevlendirmemesi gerekiyor."

IKBY'de düzenlenen referandumun ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yaptırımların devreye girebileceğini uyarısında bulunmuştu. Erdoğan, Irak Kürdistanı'ndan gelen petrol akışının da kesilebileceğini ifade ederek, "Bir vanayı kapadığımız anda iş bitti. Bütün geliri meliri hepsi ortadan kalkıyor. TIR'lar Kuzey Irak'a çalışmadığı anda bunlar yiyecek, giyecek bulamayacaklar. Öyle bir duruma gelecekler. Niye? Mecburuz, yaptırım" demişti.